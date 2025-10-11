PODCAST CANLI YAYIN
Tartışma sonrası köprü faciası: Genç kızın atladığı iddia edildi

Tartışma sonrası köprü faciası: Genç kızın atladığı iddia edildi

Kocaeli’de 24 yaşındaki bir genç kız, yanında bulunan kadınla tartıştıktan sonra köprüden atladığı iddiasıyla ağır yaralandı. D100 Karayolu’na düşen genç kıza, olay yerine gelen polislerden biri montunu örterek yardım etti.

Olay, Körfez ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti üzerindeki bir köprüde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki genç kız, yanında bulunan bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından genç kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle köprüden aşağı atladı.

Yüksekten düşen genç kız, D100 Karayolu'na düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, yol güvenliğini sağladı. Bu sırada bir polis memuru, soğuktan titreyen yaralı kızın üzerine montunu örttü.

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Sakarya’da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubaylar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz törenle uğurlandı
Sakarya’da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubaylar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz törenle uğurlandı
Kadıköy’de inşaatta feci kaza: 60 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Kadıköy’de inşaatta feci kaza: 60 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Sakarya Akyazı'da kaza: 2 şehit! - Video
Sakarya Akyazı'da kaza: 2 şehit! - Video
İsrail ateşkesi duyurdu: Binlerce Filistinli Gazze'ye doğru yürüyor! – O anlar A Haber canlı yayınında
İsrail ateşkesi duyurdu: Binlerce Filistinli Gazze'ye doğru yürüyor! – O anlar A Haber canlı yayınında

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle