Tartışma sonrası köprü faciası: Genç kızın atladığı iddia edildi

Olay, Körfez ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti üzerindeki bir köprüde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki genç kız, yanında bulunan bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından genç kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle köprüden aşağı atladı.

Yüksekten düşen genç kız, D100 Karayolu'na düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, yol güvenliğini sağladı. Bu sırada bir polis memuru, soğuktan titreyen yaralı kızın üzerine montunu örttü.

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.