Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 2 yaralı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıBursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 2 yaralıBursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 2 yaralıGiriş Tarihi: 20 Ocak 2026 09:24 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Bunlar da Var 00:48Elazığ'da ölümlü trafik kazası: Karı koca vefat etti! 19.01.2026Pazartesi 00:33Deli Yürek'in Zeynep'iydi, Şimdi yoga ustası: Esnekliğiyle sosyal medyayı salladı! 19.01.2026Pazartesi 00:43Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu 18.01.2026Pazar 00:45İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı 18.01.2026PazarCANLI YAYIN