Haberler Yaşam Videoları Bursa’da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı

Bursa’da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı

Bursa’da makas atan otomobil 2 araca çarpıp takla attı
02.09.2022 08:51 - Son Güncelleme: 02.09.2022 08:52

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:01
'Saman tozu' kavgasında ölen...
Yaşam 02:22
Bayrampaşa'da silahlı saldırı!...
Yaşam 01:06
Zehra Bayır cinayetini eski...
Yaşam 03:04
Kilosu 1000 lira! Böbrek...
Yaşam 00:31
Nasrullah Ayan canlı yayında...
Yaşam 00:52
Teknoloji mağazasına giren...
Yaşam 01:01
Sarıyer’de kimlik soran...
Yaşam 01:35
Tanzanyalı kadın boğazından...
Yaşam 01:37
M.K.'dan eski sevgilisine...
Yaşam 02:32
Midibüs devrildi! Çok sayıda...
Yaşam 01:46
Şehit eşine CHP zulmü!
Yaşam 00:25
'Pes' dedirten görüntüler!...

Bursa’da yüksek hızla makas atan sürücü 2 araca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan bir kişi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza Merkez Osmangazi ilçesi, Fevzi Çakmak Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Sami Pastalcı yönetimindeki 16 ADS 108 plakalı otomobil ile Fahrettin Selvi kontrolündeki 16 SLV 88 plakalı otomobilin arasından makas atarak geçmeye çalışan, kimliği henüz bilinmeyen sürücünün idaresindeki 16 ARP 186 plakalı otomobil çarpışarak zincirleme kazaya sebep oldu. Çarpışmanın etkisiyle makas atmaya çalışan otomobil refüjdeki demir korkuluklara vurarak yola devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet Kaydı ve Emincan Kekik, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat çalışması neticesi bulundukları araçtan çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardın yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Ahmet Kaydı’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA