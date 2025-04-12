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Bursa’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Bursa’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 12.04.2025 20:25:29

İznik ilçesinden Yenişehir istikametine ilerleyen kamyonet, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinden Yenişehir yönüne seyir halinde olan 54 RH 956 plakalı kamyonet, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savruldu. Kazada, sürücü Muhammet K. hafif yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Ali B. araç içinde sıkıştı.

Kazanın ardından kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başaran Muhammet K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, Ali B.'yi sıkıştığı yerden çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde yol ve çevre güvenliğini sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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