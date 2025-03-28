Bursa’da fırıncı ve müşteri arasında ekmek tartışması kanlı bitti!

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 17:30 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 17:30

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşanan olay, mahallede büyük bir şaşkınlık yarattı. 21 Mart saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, evine yürüyerek gitmekte olan Ersel Ş. (32), henüz plakası belirlenemeyen bir araçtan tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Tabancadan çıkan iki mermi, Ersel Ş.'nin sağ bacağına isabet etti ve yaralı adam yere düştü. Şüpheli, olay yerinden araçla kaçarak kayıplara karıştı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Yoğun çalışma ve takip sonucu polis ekipleri, şüpheli Maşallah Ş. (26)'yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde, "Ben fırın sahibiyim. Müşteri olarak gelen Ersel benden kötü üslupla ekmek satın almak istedi. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma uzadı. Sonrasında uzaklaştı. Yolda denk gelince aracımın içinden ateş ettim," dediği öğrenilen Maşallah Ş., adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

YARALININ DURUMU İYİ

Yaralanan Ersel Ş., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yaralının durumunun iyi olduğunu bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.