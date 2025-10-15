Bursa’da eğlence merkezinde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park’ta, aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kafe müdürü ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis geniş çaplı operasyon başlattı.
SALDIRI OTOPARKTA GERÇEKLEŞTİ
Olay, Nilüfer ilçesindeki Podyum Park Eğlence Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafenin sorumlu müdürü olan Erdem Ç., aralarında önceden husumet bulunduğu bir kişi tarafından eğlence merkezinin arka kısmındaki otoparkta silahlı saldırıya uğradı.
VÜCUDUNA DÖRT KURŞUN İSABET ETTİ
Kurşunlardan ikisi ayağına, ikisi de karnına isabet eden Erdem Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdem Ç., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGAN KAÇTI, POLİS PEŞİNDE
Olayın ardından saldırgan hızla kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı arama başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.