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Bursa'da bir şahıs parktaki yılanı elleriyle yakalayıp çocuklara sevdirdi

Bursa'da bir şahıs parktaki yılanı elleriyle yakalayıp çocuklara sevdirdi
16.06.2022 10:28

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Bursa'da bir vatandaş parktaki yılanı elleriyle yakalayıp çocuklara sevdirdi. Nilüfer ilçesi Akçalar mahallesinde parkta oyun oynayan çocuklar ağaçta yılan gördü. Gördükleri yılanı yakalaması için daha öncede tecrübesi olan ve çok sayıda yılanı yakalayan İbrahim Sargın'a haber verdi. Bu zamana kadar bir çok yılanı yakalayan ve bu anları Youtube'daki kanalında paylaşan Sargın, parkta ağacın üzerindeki yılanı elleriyle yakalamayı başardı. Yakaladığı yılanı çocuklara göstererek korkmaları gerektiğini söyledi. Çocuklar yılan korkularını yenmek için tek tek yılana dokundular. İbrahim Sargın, yakaladığı yılanı bir çuvala koyarak doğaya saldı. İbrahim Sargın'ın yılanı yakalaması ve doğaya salması kameralara saniye saniye yansıdı.

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