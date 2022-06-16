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Ankara'daki felaketin sebebi cinayet gibi dolgu: 5 metrelik dere yatağının 1 metreye düşürüldüğü ortaya çıktı

Ankara'daki felaketin sebebi cinayet gibi dolgu: 5 metrelik dere yatağının 1 metreye düşürüldüğü ortaya çıktı
16.06.2022 10:28

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CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit ve Ramazn Gök’ün ölümüne yol açan sel baskınının, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bölgede yol ve köprü çalışması sırasında dere yatağını daralttığı ve menfeze plastik boru döşenmesinin neden olduğu belirlendi. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşın büyükşehir belediyesi çalışanlarını uyarmalarına rağmen menfeze plastik boru döşeyerek dolgu çalışması yaptıkları ve ekiplerin “inşallah yağmur yağmaz” dediklerini ortaya çıkarken 5 metrelik dere yatağının 1 metreye kadar düşürüldüğünü anlattı.

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