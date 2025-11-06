Bursa’da 227 litre sahte alkol ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalar sonucunda Osmangazi ilçesinde K.T. isimli şahsın ikametinde sahte alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, 5 Kasım 2025 günü operasyon düzenlenen adreste, yapılan aramalarda toplam 227 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan K.T. isimli şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.