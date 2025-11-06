PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da 227 litre sahte alkol ele geçirildi

Bursa’da 227 litre sahte alkol ele geçirildi

Bursa’da düzenlenen operasyonda 227 litre sahte alkollü içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.


Yapılan çalışmalar sonucunda Osmangazi ilçesinde K.T. isimli şahsın ikametinde sahte alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, 5 Kasım 2025 günü operasyon düzenlenen adreste, yapılan aramalarda toplam 227 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan K.T. isimli şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bunlar da Var

Ordu'da taş ocağında çökük meydana geldi! Vali Erol A Haber'e özel açıklamalarda bulundu
Ordu'da taş ocağında çökük meydana geldi! Vali Erol A Haber'e özel açıklamalarda bulundu
Antalya'da otel inşaatında beton mikseri faciası: 1 ölü!
Antalya'da otel inşaatında beton mikseri faciası: 1 ölü!
"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı
"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle