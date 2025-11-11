Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı

OTOMOBİL TIRIN ALTINA GİRDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, önünde seyreden tıra çarpıp altına girdi. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

KAZA ANI PANİK YARATTI

Kaza saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine ilerleyen Eray K. (21) yönetimindeki 16 AHU 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Hayri Y. (60) yönetimindeki 06 PIA 96 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi.

ANNE-OĞULUN DUYGUSAL ANI

Kazada sürücü Eray K. ile yolcular Ozan D. (30) ve Latif D. (68) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil servise koşan sürücünün annesi gözyaşlarını tutamadı. Oğlu ise "Sakin ol anne ölmedik, ölmedik" diyerek annesini teselli etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Karayolu bir süre kontrollü olarak trafiğe açılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.