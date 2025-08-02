Bursa-Ankara karayolunda araçlar savruldu! 4 yaralı

BURSA'DA KAMYONETİN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI

Bursa'nın Kestel ilçesinde, Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan rampasında meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet, önünde aniden yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, sürücüler ve yolcular yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Onur E. yönetimindeki 16 YZ 999 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Serap Y. yönetimindeki 16 BRD 063 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Fatma E. ile otomobildeki yolcu Rabia Ö. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bölge trafik ekipleri kazanın yaşandığı yolu kontrollü şekilde trafiğe açarken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.