Burdur’da traktör kazası: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! 4 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 23.05.2025 23:26:28

Burdur'un Taşkapı köyünde, saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Kamil K. (23) yönetimindeki 15 NZ 681 plakalı traktör, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazanın ardından sürücü Kamil K. ve yolcu olarak bulunan Fatma K. (41), Edanur K. (11), Yiğit K. (10), Şerife K. (47) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 11 yaşındaki Edanur K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yiğit K. ise Isparta Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.