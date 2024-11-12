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Burdur'da feci kaza! Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli kurye öldü
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Burdur'da feci kaza! Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli kurye öldü

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 22:59 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 22:59

Burdur'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü kurye hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Hızır İlyas Mahallesi Oto Tamirciler 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oto tamirciler 1. Sokak üzerinde seyir halinde olan Ramazan E.Ç. (24) idaresindeki 68 AED 349 plakalı Citroen marka hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş (20) idaresindeki 03 AHF 325 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen FİYU şirketi çalışanı motokurye ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kavşakta meydan gelen kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki sürücünün de süratle ve dikkatsiz bir şekilde kavşağa girdiği görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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