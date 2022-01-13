Haberler Yaşam Videoları Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur’un şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan anne ve dayısı tutuklandı

Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur’un şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan anne ve dayısı tutuklandı

Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur’un şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan anne ve dayısı tutuklandı
13.01.2022 09:08

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:18
Yol kenarında ölüme terk...
Ana Sayfa 00:17
Refüje çarpan otomobil...
Ana Sayfa 02:48
İçişleri Bakanı Süleyman...
Ana Sayfa 02:08
Bakan Soylu: Sosyal medya...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 78. bölüm...
Ana Sayfa 01:22
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 05:09
Fahrettin Koca’dan önemli...
Ana Sayfa 01:01
Cahit Özkan'dan muhalefete...
Ana Sayfa 02:17
Savunma Sanayii İcra Komitesi...
Ana Sayfa 01:13
Bugün toplanıyor! Tüm gözler o...
Ana Sayfa 00:11
Bursa-İstanbul otobanında...
Ana Sayfa 00:34
Yoğun kar yağışı sürücülere...

Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur’un şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan anne ve dayısı tutuklandı. Ayşenur’un babası, annesi ve anneannesinin ikinci eşinden DNA örneği alınacak. Burdur’da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Ayşenur K., kendisini sabah uyandırmak isteyen annesine herhangi bir tepki vermedi. Bunun üzerine anne Kader K.’nın ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri minik Ayşenur’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumun şüpheli bulunması üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç, gözaltına alındı. Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur’un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç., şüpheli, anneanne Yüksel K., ise tanık sıfatıyla adliyeye sevk edildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA