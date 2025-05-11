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Burdur’da 15 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Burdur’da 15 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 11.05.2025 16:50:23

Cemil Mahallesi Balaban Sokak’ta tek başına yaşayan 63 yaşındaki Yüksel Ayten’den uzun süredir haber alamayan komşuları, evden gelen kötü kokular üzerine yetkililere ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeri giren polis, yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Burdur'un Cemil Mahallesi Balaban Sokak'ta, tek başına yaşayan 63 yaşındaki Yüksel Ayten'den 15 gündür haber alamayan komşuları, evden gelen kötü kokular üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren polis, Ayten'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ayten'in yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından, cenaze morga kaldırıldı. Evden gelen koku ihbarını yapan komşu Gökhan İnce, Ayten'i en son iki hafta önce gördüğünü ve yalnız yaşadığını belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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