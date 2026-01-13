Burdur–Antalya yolunda kar kabusu: Çok sayıda araç mahsur kaldı

KAR VE TİPİ SÜRÜCÜLERİ ZORLADI

Seydikemer–Burdur–Antalya karayolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

YOL KONTROLLÜ OLARAK AÇIK

Muğla Valiliği, Karabel mevkisinde kar yağışının etkili olduğunu, yolun kontrollü şekilde ulaşıma açık tutulduğunu ve ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığını açıkladı.

EKİPLER SAHADA

Karayolları ekipleri 3 greyder ve 2 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürürken, emniyet ve jandarma ekipleri yol güvenliği önlemleri aldı. AFAD ekipleri de olası olumsuzluklara karşı bölgede hazır bekletiliyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Valilik, zorunlu olmadıkça bölgeye seyahat edilmemesi çağrısında bulunurken, yola çıkacak sürücülerin zincir ve kış ekipmanlarını yanlarında bulundurmalarını istedi.