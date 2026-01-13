Burdur–Antalya yolunda kar kabusu: Çok sayıda araç mahsur kaldı
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada Seydikemer- Burdur- Antalya karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle ekiplerin 24 saat aralıksız kar küreme çalışması yaptığını, sürücülerin zorunlu olmadıkça bu güzergahta seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.
KAR VE TİPİ SÜRÜCÜLERİ ZORLADI
Seydikemer–Burdur–Antalya karayolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.
YOL KONTROLLÜ OLARAK AÇIK
Muğla Valiliği, Karabel mevkisinde kar yağışının etkili olduğunu, yolun kontrollü şekilde ulaşıma açık tutulduğunu ve ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığını açıkladı.
EKİPLER SAHADA
Karayolları ekipleri 3 greyder ve 2 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürürken, emniyet ve jandarma ekipleri yol güvenliği önlemleri aldı. AFAD ekipleri de olası olumsuzluklara karşı bölgede hazır bekletiliyor.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Valilik, zorunlu olmadıkça bölgeye seyahat edilmemesi çağrısında bulunurken, yola çıkacak sürücülerin zincir ve kış ekipmanlarını yanlarında bulundurmalarını istedi.