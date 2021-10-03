'Burası bizim denizimizdi' Antalya Elmalı'da 850 hektarlık Avlan Gölü kurudu

Antalya Elmalı'da bulunan 850 hektarlık Avlan Gölü kurudu. Bir zamanlar göçmen kuşların uğrak mekanı olan gölde şimdilerde küçükbaş hayvanlar otluyor. Gölün çevresinde yapılan sondajlarda ise su 130 metrelerde çıkarken bu sayı kuraklığın bir başka acı gerçeğini gözler önüne seriyor. 1960 yılından beri gölü bildiğini söyleyen çevre sakinlerinden Şaban Keskin ise "Burada sabah saatlerinden itibaren gölün tamamında hayvan otluyor. Bütün hayvanlar burada geziyor, başka da bir şey yok. Buranın hali nasıl olacak bu konuyla ilgili yardım bekliyoruz. Çorak halini görünce üzülüyoruz. Burası bizim denizimizdi. Burası gölet olsa burası piknik alanı olsa. Burada çocukların suya düşmemesi için yeşil alan açılacaktı. Bu kuraklık bu işe imkan vermedi" sözleriyle acı gerçeği gözler önüne serdi.