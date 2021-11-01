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Bu kez denizden balık değil 'yaban domuzu' çıktı

Bu kez denizden balık değil 'yaban domuzu' çıktı
01.11.2021 15:48
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Sinop’un Türkeli ilçesi açıklarında balık avına çıkan balıkçılar, denizde yüzen yaban domuzunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlçeye bağlı Güzelkent köyü açıklarında balık avı için denize açılan amatör balıkçılar, denize ağ atacakları sırada, denizde bir karartı gördüler. İlk gördüklerinde kuş sandıkları karartıya yaklaştıklarında ise yaban domuzunu yüzerken görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ümit Demir, "Çinakop ağı atarken bir karartı gördük. Kıyıdan 700-800 metre açıklarında resmen yüzen bir domuz. Avcılardan kaçan domuz denizde yüzüyordu. Ben de o anları görüntüledim. Balıkçı arkadaşlarla beraber domuzun kıyıya ulaşması için yön vermeye çalıştık. Biz balık avına devam ederken, domuz da kıyıya çıkıyordu" dedi.

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