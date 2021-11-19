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Bu dükkanda öğrenciye hizmet ücretsiz

Bu dükkanda öğrenciye hizmet ücretsiz
19.11.2021 12:40
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Afyonkarahisar’da okumak isteyen ancak okuyamayan bir çift açtıkları gözlemeci ve katmer dükkanında ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşayan Yusuf ve Müjgan Hakver çifti gençliklerinde çok okumak istediklerini ancak okuyamadıklarını belirterek, ilçe merkezine açtıkları gözleme ve katmer dükkanında farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Geçimlerini katmer ve gözleme yaparak sağlayan çift, ilçede eğitim gören üniversite ve lise öğrencilerinden ihtiyaç sahibi olanlara ücretsiz katmer ve gözleme ikram ediyor. Yusuf Hakver'in eşine vasiyette bulunarak “Ben öldükten sonra ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım et” demesi üzerine Müjgan Hakver'in, “Neden bekleyelim” demesiyle çift harekete geçti. Sosyal medya üzerinden iş yerlerinin adresini paylaşan ve iş yerlerinin camına da yazı asan çift, ihtiyaç sahibi öğrencilere hizmet vermeye başladı.

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