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Brezilya’da feci kaza: Sao Paulo’da servis otobüsü kamyonla çarpıştı! 12 ölü 21 yaralı!
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Brezilya'da feci kaza: Sao Paulo'da servis otobüsü kamyonla çarpıştı! 12 ölü 21 yaralı!

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 17:38

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 12 yolcu hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Eyalette 3 günlük yas ilan edildi.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletindeki bir otoyolda üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 12 yolcu hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Eyalette 3 günlük yas ilan edildi.

Nuporanga yakınlarındaki bir otoyolda meydana gelen kaza, çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği bölgeye ulaştı. Yetkililer yaptığı açıklamada, feci kazada 12 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını ifade etti. Ölenlerin tamamının Franca Üniversitesi öğrencileri olduğu belirtilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ulaştırma Bakanlığı'na göre Brezilya'da 2024 yılında trafik kazalarında 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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