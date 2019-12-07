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Bolu'da peş peşe korkutan depremler! Vatandaşlar sokağa döküldü |Video

07.12.2019 10:16

Bolu’da korkutan bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 01:36'de Bolu'nun merkez ilçesi Kızılağıl köyünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Bolu'da, 3.6 şiddetinde deprem vatandaşları sokağa döktü

Bolu'da, saat 01.30 sıralarında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Bolu'nun Kızılağıl köyü olan 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle büyük bir korkuyla evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarına binerek meydanlarda toplandı. Depremde herhangi bir can yada mal kaybı yaşanmadı.

VATANDAŞLAR O ANLARI ANLATTI
Depremi hisseden vatandaşlardan Utku Cihan, "Bolu deprem bölgesi.Bu gece olan deprem oldukça korkuttu. İlk 3-4 saniyesi çok sallandı. Kısa süreli bir depremdi ama Allah'a şükür gerisi gelmedi" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenci olan Sefa Can Cesur ise, "Önce cam sallandı. Sonra pat diye bir ses çıktı. Ev arkadaşlarımızla film izliyorduk. Korktuk ve ayakkabılarımızı giyerek dışarı çıktık" şeklinde konuştu.

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