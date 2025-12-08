Bodrum'da feci kaza kamerada: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Turgutreis Mehmet Hilmi Caddesi'nde seyreden S.A. yönetimindeki 48 ATE 871 plakalı motosiklet, Ulus Caddesi'nden Mehmet Hilmi Caddesi'ne çıkan Erbil Gürül (82) idaresindeki 48 BZ 582 plakalı motorlu bisiklete çarptı. Kazada iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığında bilinci açık olduğu öğrenilen Erbil Gürül, bir anda fenalaştı. İç kanama geçirdiği değerlendirilen Gürül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan kazaya karışan S.A. adlı kız çocuğunun 14 yaşında olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.