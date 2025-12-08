Bartın-Karabük yolunda aynı bölgede iki kaza: 3 yaralı
Bartın-Karabük karayolunda aynı virajda 5 saat arayla meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Aynı noktada iki ayrı kaza
Bartın-Karabük Karayolu'nun 31. kilometresinde 5 saat arayla iki farklı kaza meydana geldi. Virajı alamayan sürücüler, araçlarının kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Üç kişi yaralandı
Kazalarda yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından Bartın'daki hastanelere kaldırıldı.
Trafik normale döndü
Kazalar nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.