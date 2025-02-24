SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bodrum’da engelli bireyin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı: Kaza anı kamerada
Haberler Yaşam Videoları

Bodrum'da engelli bireyin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı: Kaza anı kamerada

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 18:19 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 18:19

Bodrum'da 9 yaşında geçirdiği kaza sonucu engelli kalan Hasan Tabak, yolda yürürken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü Tuncay Türköz tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 aylıkken annesini kaybedip, 9 yaşındayken de kamyonetin çarpması sonucu engelli kalan Hasan Tabak'a (36) yolda yürürken çarparak ölümüne neden olan sürücü Tuncay Türköz (56), tutuklandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi Turgutreis-Gümüşlük istikametinde meydana geldi. Tuncay Türköz (56) yönetimindeki 48 BP 123 plakalı hafif ticari araç, yolda yürüyen Hasan Tabak'a arkadan çarptı. Tabak kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Hasan Tabak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tabak'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Türköz ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakol merkezine götürüldü. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

9 YAŞINDA KAZA SONUCU ENGELLİ KALMIŞ

Kazada yaşamını yitiren Hasan Tabak'ın 6 aylıkken annesini kaybettiği, 9 yaşındayken de kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kaldığı öğrenildi. Tabak'ın Bodrum Sağlık ve Engelliler Vakfı öğrencisi olduğu, burada seramik yaptığı belirtildi.

"NE DİYORDU NEYZEN TEVFİK, 'ÖLECEĞİZ BİR GÜN GÖMECEKLER, BİRKAÇ GÜN ÖVECEKLER'"

Hasan Tabak'ın, 22 saat önce de sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ortaya çıktı. Tabak'ın paylaşımında, "Okulu bitir, ışıltılı hayaller kur, çalış, kazan, biriktir, yaşlan ve birikiminin birçoğunu yiyemeden öl. Ne diyordu Neyzen Tevfik, 'Öleceğiz bir gün gömecekler, birkaç gün övecekler'" ifadeleri yer aldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Tuncay Türköz jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Yolda aydınlatma yoktu. Yayayı görmedim" diyen Türköz, çıkarıldığı Bodrum 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Bodrum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Hasan Tabak'ın cenazesinin ise yarın Gümüşlük Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

SIRADAKİ VİDEO
Malatya'da "horlama" kavgası: 15 yaralı
24.02.2025Pazartesi
İzmir'de başından vurulan diş hekimi hayat mücadelesini kaybetti!
24.02.2025Pazartesi
Iğdır'da trafik kazası: Hafriyat kamyonu ile tır çarpıştı
24.02.2025Pazartesi
Hattatların reisi Hasan Çelebi vefat etti! Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
24.02.2025Pazartesi
5 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı
23.02.2025Pazar
Bunlar da Var
Tokat’ta trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı 01:44
Tokat'ta trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı
23.02.2025Pazar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! 01:40
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza!
24.02.2025Pazartesi
5 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı 00:46
5 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı
23.02.2025Pazar
Giresun’da başına tahta parçası düşen işçi 5 günlük yaşam savaşını kaybetti 00:52
Giresun'da başına tahta parçası düşen işçi 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
23.02.2025Pazar
CANLI YAYIN