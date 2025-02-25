Kocaeli’nde dehşet olay: Eski ortağını tüfekle vurup başında beklemişti! O cani tutuklandı

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 18:32 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 19:54

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alacak meselesi nedeniyle restoran sahibini pompalı tüfekle öldürüp rehin alan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 12.15 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. R.T., elindeki pompalı tüfekle restorana girerek, içeride bulunan iş yeri sahibi Mehmet Günaydın'a ateş etti. Göğsünden vurulan Günaydın ağır yaralanırken, R.T. ise onu rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler aldı. Bir süre kimsenin içeriye girmesine izin vermeyen R.T., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Günaydın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. R.T'nin, yaklaşık 1 yıldır Günaydın'dan alacağı olduğu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen R.T. tutuklandı.