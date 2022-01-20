Binlerce lirayı eğlence mekanında harcadıkları görüntüler telefonundan çıktı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yaşayan vatandaşın evinden yaklaşık 475 bin TL değerinde çaldıkları nakit parayı İstanbul’da bulunan eğlence merkezinde yediklerini itiraf eden 4 şüpheliden 2’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşları 17 ile 20 arasında değişen şahıslardan birinin cep telefonundan çıkan görüntüler ise şoke etti. Olay, 16 Ocak tarihinde Erenler ilçesi Kayalarreşitbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y.Ö. isimli şahsın evinden 35 bin dolar ve 20 bin TL olmak üzere yaklaşık 475 bin TL değerinde nakit para ve bazı eşyalar çalındı. Konunun haber verilmesi üzerin3e Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile JASAT Dedektiflerinin müşterek olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde olayın faillerinin A.C.H. (20), S.S.Ç. (17), A.B. (17) ve M.N. (17) isimli şahıslar olduğunu tespit etti.