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Bıçakla 8 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu yağmalayan sanığa 4 yıl 7 ay hapis cezası

Bıçakla 8 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu yağmalayan sanığa 4 yıl 7 ay hapis cezası
23.05.2023 09:52 - Son Güncelleme: 23.05.2023 09:53

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Gaziosmanpaşa’da araçtaki 8 yaşındaki kız çocuğuna bıçak göstererek telefonu alıp kaçtığı iddia edilen sanık 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi. Gaziosmanpaşa'da babası ilaç alırken araç içerisinde bekleyen 8 yaşındaki A.K.'ye bıçak gösterip elindeki telefonu yağmaladığı iddia edilen sanık Şahin Yıldırım’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Şahin Yıldırım ile avukatı hazır bulundu. ‘’Telefonu kız çocuğunu korkutarak almadım, kıza asla zarar vermedim’’ Duruşmada savunma yapan sanık Yıldırım, olay günü üstünde bıçak olmadığını, kız çocuğunu bıçakla korkutmadığını ve sadece hırsızlık yaptığını savundu. Sanık savunmasında, ‘’Telefonu kız çocuğunu korkutarak almadım, kıza asla zarar vermedim. Telefonu sabit duran telefonluğun üstünden aldım. Cam açıktı, aldım ve gittim’’ şeklinde konuştu.

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