PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024, 17:39 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024, 17:39

Beyoğlu'nda feci kaza: Arabaların arasında sıkışan gencin bacağı koptu!

Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçen bir gence otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 aracın arasına sıkışan gencin bacağı koptu.

İstanbul Beyoğlu'nda araba çarpan gencin bacağı koptu.

Kaza, Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde 16.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir gence otomobil çarptı.

BACAĞI KOPTU
Korkunç kazada iki aracın arasında sıkışan gencin bacağı koptu. Araç sürücüsü ise hafif yaralandı.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, o esnada yoldan geçen dolu ambulansı durdurdu.

AĞIR YARALI
Ambulans içerisinde başka bir hasta olmasına rağmen sağlık görevlileri, ağır yaralı genci alarak Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü.

"ÇOCUĞUN DİZİNDEN AŞAĞISI TAMAMEN PARAMPARÇAYDI"
Kaza sonucu bacağı kopan genç vatandaşa ilk müdahaleyi yaptığını belirten Erdinç Elalmış şunları söyledi:

"Burada boydan boya otobüsler vardı. Çocukta buradaki otobüslerin arasından çıkınca yolu göremedi. Aşağıdan gelen de hızlı geliyordu. Önde de otobüs olduğu için otobüs ile arkadan gelen arabanın arasında sıkıştı çocuk. Bir ses gelince bende hemen koşup baktım, çocuğun dizinden aşağısı tamamen paramparçaydı. 1 ayağı paramparça oldu.

Ondan sonra buradaki otobüsler kaza olunca arabalarını alıp gittiler. Buradan gelen bir ambulansın içinde hasta vardı. Ben önüne geçip durdurdum ve 'Adamın ayağı koptu lütfen yardımcı olun' dedim. Bakıp almak zorundayız dediler ve Allah razı olsun hemen onu da aldılar. Bizde yardımcı olduk ve alıp gittiler. Bu arabaların böyle burada olması yazık günah 25 yaşındaki çocuğun ayağı koptu. Psikolojim bozuldu. Bakıp gören herkes perişan oldu"

SIRADAKİ VİDEO
Hangi ilçe ve beldelerde seçim tekrarlanacak? İşte seçimin tekrarlandığı yerler!
01.06.2024Cumartesi
Pendik'teki 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında yeni gelişme! Karısının adını sırtına kazımış! Dikkat çeken kasap detayı
01.06.2024Cumartesi
Kaan Kazgan'a saldırı anı videosu izle!
01.06.2024Cumartesi
İstanbul Ortaköy'de İki Katlı Binada Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu!
01.06.2024Cumartesi
Çanakkale Boğazı'nda gemi kurtarma operasyonu! Trafiğe kapatıldı!
01.06.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Tansu Çiller’in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti! 03:12
Tansu Çiller’in acı günü!
01.06.2024Cumartesi
Tekirdağ Çorlu Trafik Kazası Haberi: 3 ölü, 4 yaralı! 00:41
Çorlu'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı!
01.06.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar! 43:41
Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar!
01.06.2024Cumartesi
Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin hakkında yeni gelişme! Devreye dede girdi! Karara uymazsa ceza alacak! 01:50
Dede velayet için devrede!
01.06.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA