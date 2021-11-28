Bayrampaşa’da pet shop yangını çok sayıda hayvan telef oldu

Bayrampaşa’da üç katlı binanın giriş katında bulunan pet shopta yangın çıktı. Pet shopta bulunan ve dumandan etkilenen çok sayıda kedi, tavşan ve kuş telef oldu. Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi üzerinde bulunan üç katlı binan giriş katındaki pet shop dükkanında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye duman çıkan pet shopa müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken pet shopun içinde bulunan çok sayıda hayvan dumandan etkilenerek telef oldu.