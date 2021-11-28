Haberler Yaşam Videoları Bayrampaşa’da pet shop yangını çok sayıda hayvan telef oldu

Bayrampaşa’da pet shop yangını çok sayıda hayvan telef oldu

Bayrampaşa’da pet shop yangını çok sayıda hayvan telef oldu
28.11.2021 08:57
Ana Sayfa 01:36
Amcası ve iki kuzenini sofrada...
Ana Sayfa 01:03
Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:57
Masumlar Apartmanı 49. bölüm...
Ana Sayfa 01:00
Mert Günok’un son durumu belli...
Ana Sayfa 00:49
Bakan Murat Kurum: Ankara’yı...
Ana Sayfa 00:09
Serenay Sarıkaya'dan cesur...
Ana Sayfa 00:30
Demet Özdemir uzanarak...
Ana Sayfa 02:04
İHA-SİHA yapımında görevliydi!...
Ana Sayfa 24:11
Türkmenistan'da tarihi gün:...
Ana Sayfa 01:38
Aydın'da korkutan yangın!
Ana Sayfa 02:12
Bursa'da korkunç kaza! 4 kişi...
Ana Sayfa 01:27
PKK paçavrası indirildi! Polis...

Bayrampaşa’da üç katlı binanın giriş katında bulunan pet shopta yangın çıktı. Pet shopta bulunan ve dumandan etkilenen çok sayıda kedi, tavşan ve kuş telef oldu. Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi üzerinde bulunan üç katlı binan giriş katındaki pet shop dükkanında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye duman çıkan pet shopa müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken pet shopun içinde bulunan çok sayıda hayvan dumandan etkilenerek telef oldu.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA