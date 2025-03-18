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Bayrampaşa’da korkunç olay! Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği devrildi
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Bayrampaşa’da korkunç olay! Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği devrildi

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 12:20 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 12:20

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde, bir vatandaş kaldırımda yürüdüğü sırada üzerine elektrik direği devrildi. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir vatandaş kaldırımda yürürken, sebebi bilinmeyen bir nedenle elektrik direği aniden devrildi. Direğin altında kalan şahıs ağır yaralandı.

Olay Anı Kamerada
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen vatandaşın bir anda devrilen direğin altında kaldığı anlar net bir şekilde görülüyor.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Elektrik direğinin neden devrildiği araştırılırken, yetkililerin bölgede güvenlik önlemleri alması bekleniyor.

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