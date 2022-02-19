Bay Becerikli öldü mü?

BAY BECEREKLİ MİSTER MAKER KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Belgeselde Bay Becerekli karakteri Phil Gallagher tarafından canlandırılmıştı. Sosyal medyada ünlü ismin hayatını kaybettiği iddia edilse de henüz bir açıklama gelmedi.

BAY BECERİKLİ KİMDİR?

Bay Becerikli, bir İngiliz eğlence belgeselidir. İlk olarak 23 Şubat 2008'de PBS Kids Sprout TV programında yayına çıkmıştır. Bölüm sayısı 60'tır.

Bu programda 1 dakika zamanı ve çocukların Bay Becerikli'den yardım alması dışında Bay Becerikli birçok zaman sı

İlk bölüm yayın tarihi: 17 Eylül 2007

Kanal: CBeebieskılır ve sonunda bir şeyler yapmaya karar verir. Becerikli kamyonundan eşyalar alır ve bir bölüm daha sihirli bir şekilde oluşur.

Bitiş Tarihi: 31 Mart 2009

Oyuncular: Phil Gallagher