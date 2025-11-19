PODCAST CANLI YAYIN
Batman'da vahşet! Kamyonete bağlı olan at kilometrelerce böyle sürüklendi

Batman-Siirt çevre yolunda bir kamyonetin arkasına bağlı olan at kilometrelerce sürüklendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Batman-Siirt çevre yolunda yaşandı. Kamyonetinin arkasına bağlı bulunan at, kilometrelerce sürüklendi. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine kolluk kuvvetleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.


Batman Valiliği, yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Batman-Beşiri karayolunda bir kamyonetin arkasına bağlı halde bulunan bir atın sürüklenmesine ilişkin görüntülerin tespiti üzerine kolluk birimlerimiz ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamyonet sürücüsüyle ilgili adli işlemler başlatılmış olup idari cezalar uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.


Öte yandan ekiplerin yaptığı incelemede, kamyonetin arka kapısının açılması sonucu atın yola düşerek sürüklendiği tespit edildi.

