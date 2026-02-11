Ankara’da vahşet: Annesini kızını ve eşini öldürüp intihar etti!

Bebek’te trafiği kapatıp aracında dans eden kadın gözaltına alındı: Kaçarken yakalandı

Sağlık çalışanı kendine Heımlıch manevrası yaptı: O anlar kamerada!

Şişli’de otobüs şoförü ile yolcular birbirine girdi: İşte o anlar!