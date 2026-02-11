PODCAST CANLI YAYIN
Şişli’de otobüs şoförü ile yolcular birbirine girdi: İşte o anlar!

Şişli’de caddede ilerleyen İETT otobüsü şoförü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği sürücülere "Koca otobüsü görüyorsun yol vermiyorsun" diye bağırarak hakaret etti. Bir yolcu ise durağa yanaştığı sırada kapıyı açmadığı için şoföre tepki gösterdi. Şoförün bağırdığını iddia eden kadın yolcular, "Bana bağıramazsın", "Oturduğun yerden bir düğmeye basacaksın" diyerek karşılık verdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkan Erdoğan imzasıyla Kabine'de görev değişimi! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Adalet Bakanı | İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Kur’an-ı Kerim tilaveti: O video gündem oldu
İslam Memiş’ten altın analizi: Gram ve ons altında beklediği seviyeleri açıkladı!
Bebek’te trafiği kapatıp aracında dans eden kadın gözaltına alındı: Kaçarken yakalandı
