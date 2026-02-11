Şişli’de otobüs şoförü ile yolcular birbirine girdi: İşte o anlar!
Şişli’de caddede ilerleyen İETT otobüsü şoförü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği sürücülere "Koca otobüsü görüyorsun yol vermiyorsun" diye bağırarak hakaret etti. Bir yolcu ise durağa yanaştığı sırada kapıyı açmadığı için şoföre tepki gösterdi. Şoförün bağırdığını iddia eden kadın yolcular, "Bana bağıramazsın", "Oturduğun yerden bir düğmeye basacaksın" diyerek karşılık verdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.