SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıSağlık çalışanı kendine Heımlıch manevrası yaptı: O anlar kamerada!Sağlık çalışanı kendine Heımlıch manevrası yaptı: O anlar kamerada!Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 09:23 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Boğazına yemek kaçan personel, kendi kendine Heimlich manevrası yaparak faciayı önledi. Bilgi ve soğukkanlılığın hayat kurtardığı o anlar kameraya böyle yansıdı.Bunlar da Var 02:22İslam Memiş’ten altın analizi: Gram ve ons altında beklediği seviyeleri açıkladı! 10.02.2026Salı 03:18Bebek’te trafiği kapatıp aracında dans eden kadın gözaltına alındı: Kaçarken yakalandı 10.02.2026Salı 01:18Özgür Özel’den kürsüde "İtiraf" gibi tehdit: "Elime düşeceksin acırsam namerdim!" 10.02.2026Salı 00:33Şıvga Gerez hayatını kaybetti! 10.02.2026SalıCANLI YAYIN