PODCAST CANLI YAYIN
Sağlık çalışanı kendine Heımlıch manevrası yaptı: O anlar kamerada!

Sağlık çalışanı kendine Heımlıch manevrası yaptı: O anlar kamerada!

Boğazına yemek kaçan personel, kendi kendine Heimlich manevrası yaparak faciayı önledi. Bilgi ve soğukkanlılığın hayat kurtardığı o anlar kameraya böyle yansıdı.

Bunlar da Var

İslam Memiş’ten altın analizi: Gram ve ons altında beklediği seviyeleri açıkladı!
İslam Memiş’ten altın analizi: Gram ve ons altında beklediği seviyeleri açıkladı!
Bebek’te trafiği kapatıp aracında dans eden kadın gözaltına alındı: Kaçarken yakalandı
Bebek’te trafiği kapatıp aracında dans eden kadın gözaltına alındı: Kaçarken yakalandı
Özgür Özel’den kürsüde "İtiraf" gibi tehdit: "Elime düşeceksin acırsam namerdim!"
Özgür Özel’den kürsüde "İtiraf" gibi tehdit: "Elime düşeceksin acırsam namerdim!"
Şıvga Gerez hayatını kaybetti!
Şıvga Gerez hayatını kaybetti!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle