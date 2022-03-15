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Başkent'te düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Başkent'te düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
15.03.2022 14:35 - Son Güncelleme: 15.03.2022 14:36

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Ankara'nın Sincan İlçesinde silahlı saldırıyla uğrayan Mehmet Ali Demir, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Sincan İlçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı 1 Cadde üzerinde meydana gelen olayda, Mehmet Ali Demir'e (51) bir otomobilden ateş açıldı. Saldırı sonucu yaralanan Demir, Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, yapılan müdahalelere rağmen burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırıyı Ramazan S.'nin (22) gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan zanlı polise verdiği ifadesinde, 2021 yılında Aksaray'da aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürülmesi olayının faili olan zanlının babası olduğu gerekçesi ile Demir'i hedef aldığını iddia etti.

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