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Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama! Zam düzenlemesi bekleyen memurlar dikkat!

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama! Zam düzenlemesi bekleyen memurlar dikkat!
29.06.2023 15:54 - Son Güncelleme: 29.06.2023 15:56

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Başkan Erdoğan: "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı'na canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz.

Dili, rengi, kültürü farklı milyarlarca insanın yüreğini birleştiren Kurban Bayramı, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın timsalidir. Bayram, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı kardeşlerimizle paylaşmaktır.

Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız.

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