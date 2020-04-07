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Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: İstanbul’a 2 salgın hastanesi

Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: İstanbul’a 2 salgın hastanesi

07.04.2020 10:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısına katıldı. Coronavirüs ile mücadele için alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "Kurulan yeni dünyada en güçlü yerimizi almamız için hep birlikte daha çok çalışacağız" dedi. Başkan Erdoğan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Havalimanı'na hastane yapılacağını açıklamıştı. A Haber ekipleri İstanbul'da salgın hastanelerinin yapılacağı yerlerden son gelişmeleri aktardı.


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