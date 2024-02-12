PODCAST
Başakşehir’de park kavgası kamerada: Komşusunun kafasına yerinden söktüğü süs lambasıyla vurdu
Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 10:42
Başakşehir’de bir sitede komşular arasında çıkan park kavgasında şahıslardan biri, girişteki bahçe aydınlatmasını sökerek karşısındaki kişinin kafasına vurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
