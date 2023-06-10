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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yangın: Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yangın: Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
10.06.2023 19:57 - Son Güncelleme: 10.06.2023 19:57

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Başakşehir İkitelli Organize sanayi bölgesinde 6 katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrika içerisinde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan kurtarıldı.

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Yangın, saat 16:00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği yaklaşık 1000 metrekare alana sahip bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bina içerisinde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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