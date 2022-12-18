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Baraj ve göletler şehri Gümüşhane kültür balıkçılığında adından söz ettiriyor

Baraj ve göletler şehri Gümüşhane kültür balıkçılığında adından söz ettiriyor
18.12.2022 10:49 - Son Güncelleme: 18.12.2022 10:56

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Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayı üzerine enerji üretmek için kurulan Torul Baraj gölünde üretilen Türk somonu dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Coğrafyasının yüzde 60’ını dağların oluşturduğu Gümüşhane’de son yıllarda yapılan baraj ve göletler hem enerji hem de tarımsal sulamanın yanında denizi olmayan coğrafyadan balık ihraç edilmesine neden oluyor. Kentin en eski barajlarından birisi olan Torul Barajı'nda ise yıllardan beri balık üreticiliği yapılıyor. Burada belirli bir grama kadar beslenen balıklar daha sonra denizdeki tesislere götürülüp büyütüldükten sonra Türk Somonu olarak ihraç ediliyor. Torul Baraj gölü üzerinde 14 kafes alabalık yetiştiricilik tesisi bulunurken barajda yıllık 2 bin 110 ton alabalık üretilebiliyor. Baraj gölünde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen çevre koşulları ve hastalıklara dayanıklılığı ile verimli bir tür olan Gökkuşağı Alabalığı üretilirken 2021 yılı içerisinde firmalar tarafından 955 ton balık üretildi. 2022 yılında bu rakamın bin 200 tona ulaşması bekleniyor.

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