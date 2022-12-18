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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
18.12.2022 10:15 - Son Güncelleme: 18.12.2022 10:15

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Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Muratlı Devlet Hastanesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan S. sevk idaresindeki 06 FK 6666 plakalı otomobile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 59 ADC 934 plakalı kamyon yandan çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Mazlum O. yaralandı. Otomobilden sürücünün yardımıyla indirilen yaralı Mazlum O.'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Yangın çıkma ve sıkışma ihtimali üzerine olay mahalline iki itfaiye aracı da sevk edildi. Otomobile çarpan kamyon ise olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kısa sürede kamyonu bularak sürücüsünü de karakola götürdü.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı diğer şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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