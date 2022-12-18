Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Mazlum O. yaralandı. Otomobilden sürücünün yardımıyla indirilen yaralı Mazlum O.'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Yangın çıkma ve sıkışma ihtimali üzerine olay mahalline iki itfaiye aracı da sevk edildi. Otomobile çarpan kamyon ise olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kısa sürede kamyonu bularak sürücüsünü de karakola götürdü.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı diğer şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.