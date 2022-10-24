Haberler Yaşam Videoları Kütahya'da işçi servisi ile pancar yüklü traktör çarpıştı: 13 yaralı

Kütahya'da işçi servisi ile pancar yüklü traktör çarpıştı: 13 yaralı

Kütahya'da işçi servisi ile pancar yüklü traktör çarpıştı: 13 yaralı
24.10.2022 10:00 - Son Güncelleme: 24.10.2022 10:02

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:47
Van’da 6 organizatör...
Yaşam 01:27
Kur'an-ı Kerim'i ne...
Yaşam 00:49
Trafik ışıklarında hayatının...
Yaşam 00:34
Bataklığa saplanan ineği...
Yaşam 01:54
Uyumak için aracını yol...
Yaşam 02:27
Karabük'te çocukların atış...
Yaşam 01:10
Karısını bıçakladı komşunun...
Yaşam 01:05
Gaziantep'te silahlar patladı!
Yaşam 02:08
İstanbul'da hafta sonu hava...
Yaşam 00:54
Mika Can Raun’dan Türk...
Yaşam 02:53
Şarkı isteyen müşteriye meydan...
Yaşam 00:20
Otomobille çarpışan...

Kütahya’da işçi servisi ile traktörün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 20. Kilometresi Örenköy mevkiinde işçi servisinin pancar yüklü traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan servis şoförü ve 12 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA