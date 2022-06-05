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Balıkçıların yunuslarla başı dertte: Ağları kesip kilolarca balık yiyorlar

Balıkçıların yunuslarla başı dertte: Ağları kesip kilolarca balık yiyorlar
05.06.2022 11:37

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Tekirdağlı balıkçılar, avlanma sahalarına bıraktıkları ağlara dadanan yunuslar sebebiyle hem ağlarını hem de tuttukları balıkları kaybediyor.Tekirdağlı balıkçıların denize bıraktıkları ağları çevreleyen yunus balıkları, hem ağları kesiyor hem de 25 kilograma kadar balık yiyerek balıkçıların avlarına ortak oluyor. Ağların kesildiği yerlerden kaçma imkânı bulan balıklar yüzünden büyük kayıplar yaşayan balıkçılar, ne yapsalar da yunusları uzak tutmayı başaramıyor. Yunusların kestiği ağları tamir etmek için büyük emek ve para harcayan balıkçılar hem zaman kaybediyor, hem de açılamadıkları için denize ağlarını da bırakamıyorlar. Balıkçıların avlanma sahalarını öğrenen yunuslar, beyinlerinin büyük bir kısmını kullanmalarıyla denizin en zeki canlıları olarak biliniyor.

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