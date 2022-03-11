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Balık tutan da var Kız Kulesi'ne karşı buz gibi havada yüzen de! İstanbul'dan kar manzaraları

Balık tutan da var Kız Kulesi'ne karşı buz gibi havada yüzen de! İstanbul'dan kar manzaraları
11.03.2022 10:44 - Son Güncelleme: 11.03.2022 10:45

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İstanbul'da iki gündür etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yola çıkan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bir yanda çile varken bir yanda ise karın keyfini çıkartan vatandaşlar vardı. Karlı havayı fırsat bilen İstanbullular balık da tuttu boğazın serin sularında da yüzdü. işte Megakent İstanbul'dan kar manzaraları.

Yaşam Videoları

Soğuk havada denize girmenin şifalı olduğunu söyleyen grup üyelerinden Ramazan Değer, Her zamanki gibi yine yüzmeye geldik. Sarayburnu Fatihleri olarak her gün böyle denize giriyoruz. Soğukta denize girdiğimiz için, spor bir sağlıktır, deniz şifadır dedi.

Cengizhan Şahin ise Bu karı bekledik denize girmek için. Soğuk suyun insana hissettirdiği duygular çok farklı. Kendini enerjik hissediyorsun, şifasına inanıyoruz. Her zaman sabah gelip böyle yüzüyoruz dedi.

Yaklaşık 10 yıldır, her hafta düzenli olarak denize girdiklerini söyleyen Mehmet Serkan Özten, Herkesin alması gereken bir şifa bu, deneyimlemek lazım. Düzenli ve her hafta denize girmek lazım. Bir risk var mı Tabi var ama hayatta her zaman risk var. Sizce ben üşüyor gibi duruyor muyum Hiç üşümüyorum diye konuştu.

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