Haberler Yaşam Videoları Yer: İstanbul Sarıyer! İETT otobüsleri kafa kafaya böyle çarpıştı

Yer: İstanbul Sarıyer! İETT otobüsleri kafa kafaya böyle çarpıştı

Yer: İstanbul Sarıyer! İETT otobüsleri kafa kafaya böyle çarpıştı
11.03.2022 01:13 - Son Güncelleme: 11.03.2022 01:18

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 05:07
İBB'nin tuzlamadığı yollarda...
Yaşam 01:21
Beylikdüzü'nde kar yağışı...
Yaşam 04:36
Otomobil denize uçtu 1 kişi...
Yaşam 02:51
Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Yaşam 01:58
Engelli genç ve annesine...
Yaşam 00:29
İstanbul'da okullar tatil...
Yaşam 00:27
Amatör maçta kavga çıktı,...
Yaşam 00:41
Beylikdüzü'nde tartıştığı...
Yaşam 01:29
Yem yüklü kamyonda 4.5 milyon...
Yaşam 01:00
Tefecilikten alındı "şeref"...
Yaşam 00:29
Uyuşturucuyu demir pimin içine...
Yaşam 01:41
Ahşap evde çıkan yangın...

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İETT'ye ait iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Sarıyer'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İETT'ye ait iki otobüs kafa kafaya çarpıştı

Kaza saat 22.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi'nde meydana geldi. Sarıyer istikametine doğru seyir halindeki İETT'ye bağlı otobüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Bir süre kayan otobüs karşı şeritten gelen İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otobüslerin çarpışma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otobüsün kayması ve karşı şeritten gelen otobüse çarpma anı görüldü.

SON DAKİKA