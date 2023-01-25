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Bahçelievler’de seyir halinde yanan araç küle döndü

Bahçelievler’de seyir halinde yanan araç küle döndü
25.01.2023 23:32 - Son Güncelleme: 25.01.2023 23:33

OTOMATİK OYNAT

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Bahçelievler’de bir şahıs, seyir halindeyken otomobilinden dumanlar yükselince aracı kenara çekerek kontrol ettiği esnada bir anda alevler yükseldi. Otomobilin satışı gerçekleşeceği öğrenilirken İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yaşam Videoları

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Adnan Kahveci bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 LZJ 52 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Baran Özpolat arkadaşlarının yanından ayrılıp aracına bindi. Cadde üzerinde seyir halindeyken aracından dumanlar geldiğini fark eden Özpolat, aracı güvenli bir yere çekerek kontrol etmek istedi. Kontrol ettiği esnada arabadan alevlerin yükseldiğini gören sürücü hemen itfaiyeyi arayarak durumu belirtti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yarın satış işlemlerinin gerçekleşeceği öğrenilirken ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

"Aracı teslim etmeye gidiyordum sattığım arkadaşa"

Olay anını anlatan sürücü Baran Özpolat, " şu ileri de araç park halindeydi arkadaşlarla oturuyorduk. Daha sonra aracı teslim etmeye gidiyordum sattığım arkadaşa. Işıklara gelince bir duman almaya başladı. Park ettim daha sonra alev almaya başladı. Sonra da itfaiyeyi aradık geldiler. Araç bu şekilde. Yarın aracı ekspere sokacaktık. Satış işlemlerini yapacaktık" şeklinde konuştu.

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