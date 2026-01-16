SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıBahçelievler’de 3 milyon liralık soygun: O anlar kamerada!Bahçelievler’de 3 milyon liralık soygun: O anlar kamerada!Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 08:47 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Bahçelievler’de kimliği belirsiz maskeli şüpheli elinde silahla girdiği kuyumcudan 1 dakika içerisinde yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alıp kaçtı. Soygun, iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.Bunlar da Var 01:20GOL | Bodrumspor 1-2 Konyaspor (Sander Svendsen) 15.01.2026Perşembe 01:37GOL | Eyüpspor 1 - 1 Iğdır FK (Umut Bozok) 15.01.2026Perşembe 00:47Çekmeköy’de park kavgası dehşeti! Keser ve sopayla saldırdılar: O anlar kamerada! 15.01.2026Perşembe 01:05GOL | Erzurumspor FK 2 - 0 Çaykur Rizespor (Salih Sarıkaya) 15.01.2026PerşembeCANLI YAYIN