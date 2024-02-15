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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 10:41 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 10:46

Bahçelievler Metrobüs Durağında Yangın Paniği: Sabah Trafiği Felç Oldu

İstanbul'un yoğun iş ve okula gidiş saatlerinde, Bahçelievler metrobüs durağı girişinde, Avcılar - Topkapı yönünde seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve kısa sürede büyük bir paniğe neden oldu.Yangın, sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar için büyük sıkıntılara yol açtı. Olay yerine yakın duraklarda bekleyen yolcular, alternatif ulaşım yöntemleri aramak zorunda kaldı. Bazı yolcuların duraklarda uzun süre beklediği, bazılarının ise yaya olarak yoluna devam etmek zorunda kaldığı görüldü.

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