Bağcılar'da kaldığı çatı katını yakıp sosyal medyada paylaştı

Dumanları fark eden bina sakinleri, evlerinden çıkarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Bina sakinleri Dere'yi saldırdı, aralarında arbede yaşandı. Arbede ekiplerin müdahalesi ile son bulurken, Dere gözaltına alındı. Binanın çatı katı kullanılmaz hale geldi. Dere'nin evi yaktığı anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüldü.

Yılmaz Acarın amcası Veysel Acar, "Benim kardeşim de burada oturuyor. Ev sahibine birkaç gün önce demiş ki, 'ben burayı yakacağım. İnsanları bu binayı boşaltın' diye tehdit etmiş. Polislere şikayet etmişler ama yine serbest kalmış. Yangını kendi oturduğu evde çıkartmış. Zaten hep alkol kullanıyordu. Bunu herkes biliyor. Geceleri kalkıp komşulara 'burayı boşaltın' diye bağırıyor" şeklinde konuştu.