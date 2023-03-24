RAMAZAN İMSAKİYE
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1937 yılında çekilen siyah beyaz kareler zaman yolculuğu kehanetlerini peş peşe getirdi!

1937 yılında çekilen siyah beyaz kareler zaman yolculuğu kehanetlerini peş peşe getirdi!
24.03.2023 15:31 - Son Güncelleme: 24.03.2023 15:35

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1937 yılında çekilen siyah beyaz karelerin zaman yolculuğunu kanıtladığı iddia ediliyor. Bu filmde alışılmadık şekilde giyinmiş bir kadının cep telefonuyla konuştuğu iddia ediliyor. Sosyal medyada viral olan bu fotoğraf tuhaf teori iddiaları peş peşe geldi. Komplo teorisyenleri zaman yolculuğuyla ilgili kehanetlerini peş peşe sıraladı. Görüntüde kadının kulağına bir nesne tuttuğu görülüyor ve bu da cep telefonuna benzetiliyor. Karelerin sosyal medyada paylaşılması yeni kehanetleri peş peşe getirdi.

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